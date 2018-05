Amsterdam: 4,3 miljoen extra voor antiterreur

Amsterdam wil nog eens 4,3 miljoen euro uittrekken voor extra veiligheidsmaatregelen om terreuraanslagen te voorkomen. Zo komen onder meer op kwetsbare locaties structurele barrières, zoals betonblokken en verzinkbare paaltjes, om een aanslag met een voertuig tegen te gaan.

De kans op een aanslag in de hoofdstad is reëel, stelt het college van burgemeester en wethouders. De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie, justitie) acht het voorstelbaar dat in de stad een aanslag met een voertuig plaatsvindt, zoals al in het buitenland is gebeurd. De grootste kwetsbaarheden moeten dus worden weggenomen door risicovolle locaties te beschermen. Er zijn al veel zichtbare en onzichtbare maatregelen getroffen, zoals bij Joodse instellingen.

De maatregelen kosten 4,3 miljoen euro meer dan dit jaar beschikbaar is (1 miljoen).