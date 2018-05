Een grote brand heeft in de nacht van zondag op maandag in het Limburgse Heythuysen een kippenstal verwoest. Alle 12.000 kippen die in de stal aanwezig zouden zijn geweest zijn omgekomen.

De brandweer was snel ter plaatse, maar kon de kippen niet meer redden. Wel werd voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere gebouwen op het terrein van het bedrijf.

Vorige week kwamen bij een brand op een kippenboerderij in het vlakbij Heythuysen gelegen Ospel 23.000 kippen om.