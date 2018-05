Kandidaat hoort na afrijden uitslag als eerste

Dat een rijinstructeur na een examen de uitslag eerder te horen krijgt dan de kandidaat is binnenkort verleden tijd. Na het afrijden geeft de examinator de uitslag voortaan gelijktijdig aan kandidaat en begeleidende instructeur, laat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) maandag weten.

Ook de plek waar het goede of slechte nieuws verteld wordt is door het CBR vastgesteld: niet meer in of bij het voertuig maar aan een tafeltje in de praktijkexamenzaal. Zo wil het bureau dat theorie- en praktijkexamens verzorgt ,,open en transparant communiceren naar alle betrokkenen”.

Uit klantonderzoek bleek dat veel kandidaten zich eraan stoorden dat de uitslag in de auto al aan de instructeur werd gegeven. ,,De kandidaat moest dan even buiten de auto wachten. Daarbij kan de schijn ontstaan van be├»nvloeding.” Per 1 juni is dat in alle vestigingen niet meer toegestaan.

Juist maandag opende het CBR een nieuwe vestiging in Zoetermeer. Die is vooral bedoeld om de locatie in het nabijgelegen Rijswijk te ontlasten die al jarenlang te maken heeft met een enorme toeloop van kandidaten. De locatie in Zoetermeer is in Nederland het 54e CBR-kantoor.