Amsterdam door ogen Van der Laan in expositie

De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan werkte nog tot vlak voor zijn dood aan een expositie over zijn stad. De tentoonstelling ‘De Mooiste Stad – Amsterdam door de ogen van Eberhard van der Laan’ is vanaf 17 juni te zien in het Amsterdam Museum.

Hij koos hiervoor tachtig foto’s en voorwerpen uit de collectie van het museum en het Stadsarchief. Die laten volgens hem zien hoe Amsterdammers vroeger omgingen met de snelle groei en economische bloei van hun stad. Van der Laan wilde hiermee een aanzet geven tot een goed gesprek over de toekomst van de stad, aldus het museum.

De expositie is te zien in de gratis toegankelijke Amsterdamse Galerij.