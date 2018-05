Blok wil ambassadeur Israël nog niet ontbieden

Een deel van de Tweede Kamer wil dat minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) de Israëlische ambassadeur op het matje roept vanwege het geweld aan de grens met Gaza. Maar de bewindsman wil eerst een Israëlisch onderzoek afwachten, zei hij dinsdag in de Kamer op vragen van de SP.

SP, PvdA, DENK, GroenLinks en D66 vinden dat de minister de ambassadeur moet ontbieden. ,,Wat moet er gebeuren voordat hij zoiets doet”, vroeg Kathalijne Buitenweg (GroenLinks). ,,Israël heeft een bloedbad aangericht”, meent Sjoerd Sjoerdsma (D66).

Blok vindt het onzorgvuldig als hij het onderzoek van Israël niet afwacht. ,,Het is van groot belang dat we de feiten op tafel krijgen om te zien of er grenzen zijn overschreden.” Een hoge ambtenaar van Buitenlandse Zaken heeft de Israëlische ambassadeur al wel gesproken om de ,,grote zorgen” van het kabinet over te brengen, aldus Blok.