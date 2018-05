De politie is dinsdagmiddag in Rotterdam in de weer geweest met een lichaam dat in de Lekhaven in Rotterdam dreef. In eerste instantie dacht de melder dat het om een deel van een menselijk lichaam ging; ook agenten van de Zeehavenpolitie dachten dat het ging om een menselijk lichaamsdeel. Het bleek echter uiteindelijk geen deel van een mens, maar het lichaam van een hond.