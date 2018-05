Eis: boetes voor bedreigen antipiet-activist

Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam heeft dinsdag boetes van 300, 250 en 200 euro geëist tegen drie mannen die in 2014 via hun Facebookaccount scheldkanonnades en ernstige bedreigingen aan het adres van Quinsy Gario hebben geuit. Gario was de initiatiefnemer van de actie ‘Zwarte Piet is racisme’. Hij kreeg destijds via sociale media een golf van veelal racistische bedreigingen en beledigingen over zich heen.

Gario deed daarvan aangifte. Uit een reeks van zo’n achthonderd berichten selecteerde het OM er negentien die het ernstigst waren. In een aantal daarvan werd onder meer gesteld dat Gario moest worden ,,afgeschoten”. Daarmee is volgens het OM sprake van opruiing. ,,Gevaarlijke uitlatingen in een toch al verhit debat”, betoogde officier van justitie Paul Velleman voor de rechtbank.

Het onderzoek liep fikse vertraging op door ,,verschillen van inzicht binnen het OM” over de manier waarop de zaken moeten worden afgedaan, aldus Velleman.