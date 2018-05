Grote politieactie om verstekelingen langs A4

De politie en de Koninklijke Marechaussee hebben met veel moeite zo’n tien vreemdelingen staande gehouden in de buurt van de Belgische grens. Ze waren langs de snelweg A4 ter hoogte van Ossendrecht uit een vrachtwagen geklommen en renden alle kanten op.

De politie kreeg meldingen over ,,mensen die over de snelweg renden”. Een woordvoerster wist niet of ze daadwerkelijk over de rijbaan liepen, of over de vluchtstrook. Vanwege de gevaarlijke situatie en omdat de verstekelingen zich snel verspreidden, zette de politie veel mensen en een helikopter in. Alle betrokkenen zijn overgedragen aan de vreemdelingenpolitie. Waar ze vandaan komen is nog onbekend.