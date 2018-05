Kaspersky hoopt dat Nederland zich bedenkt

Kaspersky Lab is ,,ontstemd en teleurgesteld” over het besluit van het Nederlandse kabinet om te stoppen met het gebruik van antivirussoftware van het Russische bedrijf. ,,Het lijkt erop dat ons bedrijf slachtoffer is van geopolitieke ontwikkelingen”. Tegelijkertijd zegt Kaspersky ervan overtuigd te zijn dat het de Nederlandse regering zal kunnen overtuigen het besluit te herzien.

Met een verhuizing van de ,,kernactiviteiten” naar Zwiterland hoopt Kaspersky het vertrouwen te herwinnen. De onderneming bouwt een datacentrum in Zürich en verhuist ook de ,,software assemblage en dreigingsdetectie” daarnaartoe. Geluiden over de verhuizing zongen al langer rond. ,,Dit stond al gepland, toevallig genoeg”, zegt een woordvoerster van het bedrijf.

Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus maakte maandag bekend dat de Rijksoverheid het gebruik van Kaspersky-software ‘uitfaseert’.