Leden No Surrender opgepakt in Almere

Bij een politieactie in Almere en Hilversum heeft de politie vijf mannen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij drugssmokkel. Vier zijn lid zijn van motorclub No Surrender, de vijfde heeft volgens de politie nauwe banden met de motorclub. Het gaat om vier mannen in de leeftijd van 23 tot 42 jaar uit Almere en een 46-jarige man uit Hilversum.

De aanhoudingen hebben te maken met een cocaïnetransport naar Engeland. De politie begon een onderzoek nadat een vrachtwagenchauffeur zich in januari meldde omdat hij vermoedde dat er in zijn wagen harddrugs waren verstopt. De chauffeur wordt beveiligd, aldus de politie bij Omroep Flevoland.

De politieactie waarbij de aanhoudingen plaatsvonden, werd geco├Ârdineerd door de politie Zeeland-West-Brabant waar meer grote onderzoeken tegen No Surrender lopen.