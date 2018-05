Pim Fortuyn Prijs naar columnist Holman

Theodor Holman, columnist van Het Parool, heeft dit jaar de Pim Fortuyn Prijs gekregen. Hij ontving de prijs, een beeldje van de vermoorde politicus, in het Haagse perscentrum Nieuwspoort.

Volgens de jury is Holman een columnist ,,die de vrijheid van meningsuiting op inspirerende, prikkelende en humorvolle wijze hanteert. Hij raakt onderwerpen en thema’s aan die anderen liever mijden”. De jury bestaat uit onder anderen Joost Eerdmans en Rita Verdonk.

De Pim Fortuyn Prijs is de jaarlijkse prijs voor ,,de meest Fortuynistische persoon” in Nederland. De winnaar moet een strijder zijn voor het vrije woord en stelling durven nemen in het maatschappelijk debat.

AD-columnist en schrijver Özcan Akyol was ook genomineerd, maar hij trok zich terug ,,vanwege kritiek uit rechts-extremistische en linkse hoek”. Ook hoofdredacteur Esther Voet van het Nieuw Israëlitisch Weekblad en directeur Yoeri Albrecht van het Amsterdamse debatcentrum De Balie waren genomineerd.