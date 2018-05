‘Referendum blijft tot referendum donorwet’

De voorvechters van een referendum over de donorwet hoeven niet te vrezen dat het referendum ondertussen wordt afgeschaft. Het duurt nog zo lang voor de Eerste Kamer zich over de afschaffing heeft uitgesproken dat de donorwetcampagne gewoon kan worden afgerond, zegt de fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer.

GeenStijl en de andere pleitbezorgers van het referendum over de actieve donorregistratie vreesden dat ze de kans niet zouden krijgen genoeg handtekeningen te verzamelen. Ze hebben in principe tot 14 juni de tijd om 300.000 steunbetuigingen aan de Kiesraad voor te leggen. Maar zou het referendum voor die dag zijn ingetrokken, dan zouden de inspanningen voor niets zijn geweest. De haast die het kabinet tot dusver heeft gemaakt, beloofde volgens de initiatiefnemers weinig goeds.

De leider van de VVD-fractie in de senaat, Annemarie Jorritsma, stelt hen nu gerust. De Eerste Kamer velt niet vóór 14 juni een oordeel, verzekert ze.