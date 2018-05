Tweede Kamer mist visie kabinet op China

De Tweede Kamer mist in de nieuwe veiligheidsstrategie van het ministerie van Buitenlandse Zaken een visie op China. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen dat minister Stef Blok binnen een jaar met een strategie voor dat land komt.

Vooral CDA’er Martijn van Helvert toonde zich bezorgd over de groeiende invloed van de regering in Peking. Er wordt volgens hem in de in maart gepresenteerde Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie 2018-2022 van Blok te weinig naar de lange termijn gekeken.

Volgens de coalitiepartijen speelt China een steeds grotere rol op politiek, militair en economisch terrein. Dat heeft gevolgen voor Nederland en het is voor onduidelijk hoe het kabinet hierop wil inspelen. ,,Als de Kamer dat wil, dan ben ik daartoe bereid”, zei Blok.