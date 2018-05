Verdachte misbruik kinderen nader onderzocht

De rechtbank in Roermond heeft dinsdag nog geen oordeel geveld in de zaak van een 54-jarige man uit Kerkrade. Het Openbaar Ministerie (OM) had tegen hem zes jaar celstraf geëist wegens seksueel misbruik van elf kinderen. Maar de rechtbank wil eerst een onderzoek naar mogelijke persoonlijkheidsstoornissen van de man.

De verdachte blijft wel in voorarrest. Binnen drie maanden moet worden bekeken of de man naar het Pieter Baan Centrum kan voor psychiatrisch onderzoek.

Angelo O. heeft zich volgens het OM van 2011 tot en met 2016 schuldig gemaakt aan ontucht met kinderen vanaf acht jaar. Hij verleidde hen via de chat tot seksuele handelingen. O. maakte bij het benaderen van zo’n 190 vaak jonge kinderen gebruik van de identiteit van zijn zoon, die al die tijd van niks wist.

De politie viel eind 2016 zijn woning in Kerkrade binnen en nam bijna 5000 foto’s en filmpjes met kinderporno in beslag.