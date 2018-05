Verdachte steekpartij psychiatrisch patiënt

De 31-jarige man die begin deze maand in Den Haag drie mensen ernstig verwondde met een mes was een psychiatrisch patiënt. In zijn Haagse woning is vooralsnog geen materiaal aangetroffen dat wijst op een terroristisch gedachtegoed. Er is bij verdachte thuis ook geen afscheidsvideo of afscheidsbrief gevonden, meldde het Openbaar Ministerie dinsdag. Evenmin is het incident opgeëist.

Justitie verdenkt de man van drie pogingen tot moord en bedreiging van iemand in een café. Hij stond al bekend bij de politie wegens verward gedrag. Zo had hij op 3 februari 2018 zijn huisraad uit het raam van zijn woning gegooid. Daarna is hij een periode gedwongen opgenomen geweest in een GGZ-instelling. De psychiater heeft na verloop van tijd de gedwongen opname omgezet in een ambulante behandeling.

De politie heeft begin maart een anonieme schriftelijke melding in gebrekkig Engels ontvangen. Daarin wordt gewaarschuwd dat de verdachte van plan zou zijn een terroristische daad te plegen. ,,Alleen een anonieme melding (zonder verdere bevestiging uit onderzoek) is onvoldoende om iemand aan te houden. De man was op het moment van de melding opgenomen in de GGZ-instelling”, aldus het OM.

Onderzoek gaf op dat moment geen aanleiding om de man aan te merken als iemand met terroristische achtergronden. Vooralsnog is niet met zekerheid te zeggen wat het motief van de verdachte was voor de steekpartij. Hij legt wisselende verklaringen af die op dit moment geen concrete aanwijzingen opleveren voor zijn motief, aldus het OM.