ZAZ nu ook naar Amsterdam

De ster van het nieuwe Franse lied ZAZ staat op 12 februari in de AFAS Live in Amsterdam. Haar concert in juni van dit jaar in Utrecht, haar eerste volledige concert in Nederland, was razendsnel uitverkocht.

ZAZ (Isabelle Geffroy) is een chansonnière die componerend en zingend het klassieke Franse chanson soepeltjes mixt met jazz en soul. In Nederland is ze met name bekend van ‘Je Veux’ uit 2010, en van een optreden op Eurosonic Noorderslag in Groningen in 2011.

ZAZ is in eigen land al een grote naam. Ze trad op met onder anderen de oude grootmeester Charles Aznavour.