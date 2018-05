‘Alimentatieverzoek kinderontvoering bezien’

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) bekijkt of hij iets kan doen aan alimentatieverzoeken bij ontvoeringen naar het buitenland. Hij gaat in gesprek met het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, dat alimentatie int als de partijen er zelf niet uitkomen. Dekker reageerde woensdag op zorgen die bij diverse Kamerfracties leven over het stijgend aantal kinderontvoeringen. Hij noemde dat verschijnsel ,,hartverscheurend”.

Het komt steeds vaker voor dat een kind door een van de ouders naar het buitenland wordt meegenomen. De Nederlandse overheid kan dan vaak niet helpen het kind weer terug te halen, maar legt wel steeds loonbeslag als er alimentatie wordt geëist.

Bij het Centrum Internationale Kinderontvoering zijn vorig jaar opnieuw meer meldingen binnengekomen van een ouder wiens kind door de andere ouder is meegenomen naar een ander land. In 2017 waren er 288 ontvoerde kinderen gemeld bij het centrum, het jaar ervoor waren het er 251. Dat betekent dat 37 meer kinderen volgens een van de ouders zijn ontvoerd. Volgens het centrum waren nog eens 448 kinderen betrokken bij een dreiging om ontvoerd te worden.

Kinderen vanuit Nederland waren het meest ontvoerd naar Polen en Duitsland, naar België en naar het Verenigd Koninkrijk, Turkije en Marokko. De meeste meldingen kwamen uit Zuid-Holland en in 70 procent van de zaken was vorig jaar de vrouw de ontvoerder.

Volgens Dekker komt de stijging doordat er steeds meer internationale relaties worden aangeknoopt. De minister noemde het niet makkelijk kinderontvoeringen aan te pakken, zeker niet als het om landen buiten de EU gaat. Nederland loopt volgens hem in veel opzichten voorop bij het aanpakken van het fenomeen.