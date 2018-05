Fysiotherapeuten pikken het niet langer en komen in actie

Ruim achtduizend fysiotherapeuten in ons land zijn allesbehalve blij met het huidige zorgstelsel en hebben zich verenigd in de Actiegroep Fysiotherapeuten. Op 30 mei is er een speciale actiedag aangekondigd waarbij een grote groep fysiotherapeuten van zich gaat laten horen in Den Haag. Dat meldt Oosterhout.nieuws.nl.

Ook de Oosterhoutse Jois van den Bosch-Merkx van Fysiotherapie de Warande heeft zich verenigd in Actiegroep Fysiotherapeuten: “De marktwerking in de zorg heeft geleid tot te veel macht aan de kant van de zorgverzekeraar, waardoor regelgeving en bureaucratie leiden tot grote druk bij de fysiotherapeuten. Dit gaan ten kosten van het werkplezier en de vrijheid om echt tijd en aandacht te besteden aan patiënten.”

Zorgsysteem te ingewikkeld

Van den Bosch gaat verder: “Voor veel patiënten is het huidige zorgsysteem te ingewikkeld. Ook merken zij dat er minder tijd voor ze is en dat ze soms moeten overstappen naar een andere fysiotherapiepraktijk, omdat hun fysiotherapeut te veel op het behandelgemiddelde moet letten. De cijfertjes zijn belangrijker dan de zorg voor de patiënt lijkt het.”

Landelijke actiedag

Op 30 mei komt er een landelijke actiedag, waarbij een grote groep fysiotherapeuten van zich gaat laten horen in Den Haag. De slogan wordt: ‘Fysiotherapeuten komen in Beweging voor een eerlijker contract’. De fysio’s komen ook letterlijk in beweging, want ze zullen om 10.00 uur diverse Kamerleden een warming-up aanbieden voordat zij het Algemeen Overleg over de zorg gaan houden. Aan het einde van de manifestatie overhandigt de actiegroep een petitie aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie.

