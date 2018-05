Kabinet: geen IS-kinderen ophalen uit Syrië

Het kabinet blijft erbij dat kinderen van Syriëgangers die in IS-gebied verkeren niet worden opgehaald. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) creëerde dinsdagavond verwarring door te zeggen dat onderzocht wordt of kinderen van Syriëgangers uit kampen in Syrië gehaald kunnen worden. Een woordvoerder benadrukt dat hij het daar over één specifieke zaak had, en dat er aan het kabinetsbeleid niets verandert.

De rechtbank in Rotterdam oordeelde vorige maand dat een Nederlandse vrouw die in een kamp in Noord-Syrië zit, en die haar rechtszaak hier wil bijwonen, moet worden uitgeleverd. Het is belangrijk dat alles wordt gedaan om haar in Nederland te krijgen, vindt de rechtbank.

Naar die specifieke zaak doet de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nu onderzoek, aldus de woordvoerder. ,,We onderzoeken hoe we die uitspraak kunnen uitvoeren.’’ Over de inhoud van het onderzoek, of hoelang het gaat duren, kon ze niets zeggen.