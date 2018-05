NS wil schade verhalen na valse bommelding

De NS doet aangifte vanwege de valse bommelding die dinsdagavond leidde tot de ontruiming van het Centraal Station van Breda. Van en naar Breda reden geen treinen en de NS wil de schade op de dader verhalen zodra die bekend is.

De treindienst was verstoord van 18.45 tot 23.00 uur. Afgezien van de overlast voor reizigers loopt bij zo’n voorval de schade al snel in de tienduizenden euro’s, aldus NS. Reizigers kiezen ander vervoer, kunnen geld terugkrijgen en de NS moet bussen en extra medewerkers inzetten.

,,Meer dan 8000 van onze reizigers hebben hier last van gehad. Gelukkig was het na de spits, anders was de overlast veel groter geweest.”