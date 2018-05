Tip Haagse steker kwam niet bij ‘driehoek’

Een anonieme melding over terroristische plannen van verdachte Malek F., die drie mensen neerstak in Den Haag, is wel onderzocht maar niet goed geregistreerd in het politiesysteem. Daardoor was de Haagse ‘driehoek’ – waarin de top van het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag, de politie en de burgemeester zitten – vlak na de steekpartij op Bevrijdingsdag niet op de hoogte van deze waarschuwing.

Dat zei politiebaas Paul van Musscher van de Haagse politie-eenheid woensdag. Als de registratie wel goed zou zijn gebeurd, was de tip precies hetzelfde behandeld, maar dan had de driehoek het na de steekpartij geweten. Een politiewoordvoerster bevestigde uitspraken van de politiebaas hierover tegenover Omroep West.

Het anonieme briefje, opgesteld in gebrekkig Engels, kwam begin maart binnen en is toen wel onderzocht door de politie en gemeld bij de inlichtingendienst AIVD, zo meldde het OM dinsdagavond. Uit het onderzoek van de politie kwam geen bevestiging naar voren dat er sprake was van mogelijke terroristische gedragingen. Bovendien zat F. toen vast in een psychiatrische instelling.

De bekendmaking over het briefje leidde tot onduidelijkheid, omdat burgemeester Pauline Krikke direct na de steekpartij had gezegd dat de man bij de politie bekendstond als verward en dat ze geen signalen had dat er meer aan de hand was. Maar omdat de informatie over de bevindingen van het onderzoek bleef steken op ambtelijk niveau, wist de driehoek dit niet.

F. stak drie mensen neer in de buurt van station Hollands Spoor. Die zijn inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. De verdachte werd neergeschoten door de politie en ligt in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen.