Vrouw neergestoken op straat in Breda

In Breda is woensdagavond rond 18.30 uur een vrouw neergestoken op straat. Dat gebeurde op de Klaverweide in de Brabantse stad. De dader is een man. Hij is aangehouden en wordt naar een cellencomplex overgebracht.

Politie en ambulancepersoneel hebben eerste hulp verricht aan het slachtoffer. Ze wordt naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het nu met haar gaat.

Over de toedracht van de steekpartij kan de politie nog geen informatie geven. De omgeving waar de vrouw is neergestoken is afgezet. Er worden getuigen verhoord.