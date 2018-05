Een vrouw uit Tilburg is gewond geraakt door een val uit een flat op de vierde verdieping. Ze is naar het ziekenhuis gebracht en volgens de politie is ze aanspreekbaar.

De politie onderzoekt nog wat zich precies heeft afgespeeld in de woning aan de Predikherenlaan, maar na een eerste onderzoek lijkt het te gaan om een ongeval. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen voor een misdrijf.