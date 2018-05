2 jaar cel voor ‘terreurvader’ Bunschoten

Vader van negentien kinderen, Henk Koelewijn uit Bunschoten-Spakenburg, is veroordeeld tot twee jaar cel. De rechtbank in Utrecht legde hem die straf donderdag op vanwege jarenlange en stelselmatige mishandeling van tien van zijn kinderen en meermalen opsluiting van vijf kinderen. Hij werd vrijgesproken van poging tot doodslag op een zoon met een kettingzaag en misbruik van een dochter, dat hem ook ten laste was gelegd.

De straf is dan ook lager uitgevallen dan de vijf jaar celstraf die de officier van justitie vorige maand had geëist. Koelewijn, die met zijn naam genoemd wil worden, heeft altijd ontkend. Maar de rechtbank acht een groot deel van de beschuldigingen tegen de 59-jarige Koelewijn bewezen.

De verdachte en zijn vrouw zijn diepgelovig. Een aantal kinderen deed in 2016 aangifte tegen hem.