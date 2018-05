Grapperhaus gaat antikraakwet evalueren

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gaat nog eens kijken naar de antikraakwetgeving. Hij zei dat tijdens een fel debat in de Tweede Kamer over het kraken van een aantal woningen in Amsterdam-Oost door uitgeprocedeerde asielzoekers.

Volgens Madeleine van Toorenburg (CDA) wordt de wet niet goed gehandhaafd. ,,De handhaving van de wet is een lachtertje.” In de praktijk komt het erop neer dat krakers niet vervolgd worden na een aangifte. Zij kreeg steun van VVD, PVV en SGP.

Grapperhaus beaamde dat de prioriteit ligt bij ontruiming. Als het Openbaar Ministerie (OM) meer moet vervolgen moet we het beleid van het OM gaan bijsturen, aldus de minister.

Volgens D66 en GroenLinks had het Kamerdebat helemaal niet moeten plaatsvinden omdat het een zaak van Amsterdam en het OM is. De rechter heeft bepaald dat de krakers op 1 juni de huizen in Amsterdam moeten hebben verlaten. Kraken is sinds 2010 verboden.