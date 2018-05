Grootste windturbine ter wereld in Rotterdam

Op de Tweede Maasvlakte in de Rotterdamse haven komt de grootste windturbine ter wereld. Het enorme gevaarte gaat stroom leveren aan 8000 huishoudens en heeft een vermogen van zeker 10 MW (megawatt). Dat heeft de gemeente Rotterdam bekendgemaakt.

De turbine is bedoeld als proef. Na twee jaar testen moet duidelijk zijn waar op of in de zee rond de Tweede Maasvlakte een windmolenpark kan komen. Hoewel de vergunningen nog niet rond zijn, verwacht Rotterdam dat de turbine eind 2019 in gebruik wordt genomen. De huidige windmolens op zee hebben een hoogte tot 150 meter. Of deze turbine hoger wordt, is niet gezegd. Qua vermogen wordt het wel de grootste, stelt Rotterdam.

,,Rotterdam wil ruimte bieden aan innovaties die bijdragen in de grote opgave van de energietransitie”, zegt Adriaan Visser, wethouder Haven en Duurzaamheid. ,,Met dit tweejarige pilotproject is Rotterdam koploper en willen we nieuwe ontwikkelingen op gebied van wind blijvend stimuleren.”

De gemeente verleent alleen de vergunning en zegt geen financiële risico’s te lopen.