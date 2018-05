‘Hou ID-kaart klaar bij het kopen van alcohol’

Kassamedewerkers in supermarkten, barmannen en medewerkers in tankstations kunnen vaak moeilijk de leeftijd van jonge kopers van alcohol en sigaretten inschatten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport roept jongeren via een landelijke campagne op om hun identiteitsbewijs klaar te houden bij het afrekenen.

Dat levert volgens het ministerie tijdswinst aan de kassa op en geeft extra aandacht aan het naleven van de leeftijdsgrens. ,,Geen alcohol en geen tabak onder de achttien is de norm waar we ons allemaal aan moeten houden, of het nou in een winkel, een café of op een festival is. Ik weet dat heel veel mensen hun best doen om dat goed te doen, maar het moet nog beter”, zegt staatssecretaris Paul Blokhuis.

De actie ‘NIXzonderID’, met onder meer posters en toolkits voor winkeliers en een leeftijdsquiz, gaat donderdag van start.