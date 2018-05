Informateurs: Rotterdam moet roer omgooien

Rotterdam investeert de komende jaren miljarden in het wegwerken van taalachterstand, armoedebestrijding en de energietransitie in de haven. Ook steekt het stadsbestuur geld in een nieuwe Maasbrug en in de bouw van 4500 nieuwe woningen. Verder komen er duizenden nieuwe banen bij. Een deel van het geld moet komen uit de verkoop van aandelen Eneco.

Dat staat in het conceptcollegeprogramma dat de informateurs Paul Rosenmöller (GroenLinks) en Pieter Duisenberg (VVD) hebben opgesteld op verzoek van de beoogde coalitiepartners GroenLinks en VVD. Het roer moet radicaal om in de havenstad, zeggen zij. In Rotterdam zijn 100.000 mensen de Nederlandse taal onvoldoende machtig en ruim 60.000 mensen leven in armoede. ,,Dat moet echt anders”, zegt Rosenmöller.

De haven is goed voor 20 procent van de CO2-uitstoot in Nederland. Door de haven duurzamer te maken, komen er duizenden nieuwe banen bij. Verder zet Rotterdam fors in op aardgasvrij bouwen en 10.000 bestaande woningen moeten van het aardgas af. Voor al deze maatregelen wordt een Rotterdams Energie- en Klimaatakkoord gesloten.

Het concept voor het collegeprogramma is opgesteld op basis van de input van haven, het onderwijs en politieke partijen in de gemeenteraad. De komende dagen kunnen deze partijen reageren op het raamwerk. Begin juni presenteren de informateurs hun definitieve verslag. Hoewel het een concept is, verwacht Rosenmöller dat de hoofdpunten ,,100 procent zeker terugkomen in het definitieve programma.”

In juni brengen de informateurs ook een advies uit over een mogelijke coalitie. Een college met GroenLinks, VVD, D66 en Leefbaar Rotterdam is nog steeds het kansrijkst. Het programma ademt de standpunten van deze partijen.