Krikke betreurt dat ze niet wist van melding

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag trekt zich de onduidelijkheid aan die is ontstaan over het steekincident op Bevrijdingsdag. Ze betreurt het zeer dat informatie over een anonieme melding waarin wordt gerept over terroristische plannen van de verdachte, niet meteen bij haar bekend was. Dat komt doordat die melding niet in het politiesysteem was verwerkt. Ze benadrukte dat de melding destijds wel zeer grondig was onderzocht en gewogen door de politie, andere instanties en zelfs de inlichtingendienst AIVD.

Ze zei dat donderdagavond tegen de gemeenteraad, die zeer kritisch was over haar verklaring dat de man bekend was om verward gedrag en dat er verder geen signalen waren dat er meer aan de hand was. Krikke legde de raad uit dat ,,ze nooit heeft gezegd en nooit heeft bedoeld” dat de man tíjdens zijn daad verward was. Volgens haar heeft ze daarom niets gezegd over zijn mogelijke motief. ,,Daar doet het Openbaar Ministerie juist onderzoek naar”, zei de burgemeester. Dat terreur niet wordt uitgesloten, blijkt volgens haar dat er groot onderzoek gaande is naar een mogelijke terroristische achtergrond.

De fout die er is gemaakt, is dat de melding niet in het systeem is geregistreerd. Het is niet fout gegaan met het onderzoek naar de melding, zei Krikke. Ze zei dat ze er ,,verschrikkelijk van baalde” toen ze enkele dagen na de steekpartij pas hoorde van het briefje en het onderzoek. Ook de politiebaas en de hoofdofficier van justitie in Den Haag hadden er volgens haar eveneens ,,stevig de pest in” dat ze het niet wisten.