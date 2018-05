Motie van wantrouwen tegen Krikke verworpen

Alleen de PVV in de Haagse gemeenteraad heeft geen vertrouwen meer in burgemeester Pauline Krikke. Een motie van wantrouwen die raadslid Willie Dille donderdagavond indiende werd alleen gesteund door haar tweekoppige PVV-fractie.

Dille houdt Krikke verantwoordelijk voor de fouten die zijn gemaakt rondom het steekincident op Bevrijdingsdag. Zo werd een melding over mogelijke terroristische plannen van verdachte Malek F. wel onderzocht maar niet geregistreerd in het politiesysteem. Dat leidde tot onduidelijkheid over de uitspraken van Krikke.

De PVV vindt dat de stad behoefte heeft aan een stevig bestuurder en ziet dat niet meer in Krikke.

Er was geen enkele steun van andere fracties voor het standpunt van de PVV, ook al waren zij ook kritisch op de burgemeester.