Sfeervolle zonwering om de zon buitenshuis te houden

De laatste tijd scheen de zon volop in Nederland en met de zomer voor de deur zal het aantal zonuren alleen maar toenemen. De meeste Nederlanders genieten volop van het zonnige weer. Toch ervaren velen warmte binnenshuis en het niet goed kunnen zien van beeldschermen als negatief. Wij zetten daarom ideeën op een rij voor sfeervolle zonwering.

Veranda

Een veranda houdt zonlicht buitenhuis en zorgt daarnaast voor een ideale plek voor regenachtige zomeravonden. Je kunt je veranda laten begroeien met planten voor een romantische en knusse sfeer. Goed om te weten is dat voor een veranda doorgaans geen vergunning hoeft te worden aangevraagd.

Shutters

Shutters, de Engelse term voor luiken, zijn steeds populairder. De zonwering zorgt voor een robuuste, strakke, nostalgische en authentieke uitstraling; shutters worden gezien als een moderne knipoog naar vroeger. Bovendien kan je bij shutters de lichtinval perfect regelen en heb je geen last van loshangende koortjes en touwtjes. Shutters sluiten naadloos aan op de huidige woontrend: een landelijk interieur met een warme nostalgische uitstraling.

Groen

Om het in de zomer binnenshuis uit te kunnen houden, kun je ervoor kiezen om beplanting te gebruiken als zonwering. Beplating, zoals bomen of begroeide pergola’s, zorgen naast schaduw voor verkoeling.

Als je wilt dat in de winter genoeg licht naar binnenkomt, maar in de zomer verlangt naar schaduw, kies dan voor bladverliezende beplanting. Voor velen de ideale oplossing tegen de zon in huis!

Ook kan je ervoor kiezen om binnenhuis grote planten voor de ramen te plaatsen die goed tegen zonlicht kunnen, zoals een cipres of een drakenboom.

Jaloezieën

Houten en bamboe jaloezieën kunnen je woonkamer, net zoals de al reeds genoemde shutters, een warme, sfeervolle en luxe uitstraling geven. Naast dat jaloezieën zonwerend zijn, zorgen ze voor een isolerende werking en zijn ze geluiddempend. Bovendien heb je zelf in de hand hoeveel licht naar binnenkomt en hoeveel privacy je hebt.

Screens

Tot slot zijn screens ook een interessante keuze voor zonwering. Screens voorkomen storend lichtinval en houden in grote mate temperatuurstijging tegen. Verder zien screens er over het algemeen netjes uit en nemen ze amper ruimte in. Het grootste voordeel van screens zal voor velen zijn dat de meeste screens het zicht naar binnen blokkeren, terwijl het zicht naar buiten behouden blijft; ideaal als je op je privacy gesteld bent.