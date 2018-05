Wilders wraakt gerechtshof

PVV-voorman Geert Wilders heeft het gerechtshof gewraakt nadat zijn verzoeken werden afgewezen. Wilders wilde nader onderzoek laten uitvoeren in het hoger beroep van zijn zaak rond de ‘minder-Marokkanen’-uitspraak. Hij vreest daarom dat het hof vooringenomen is en hij geen eerlijk proces krijgt.

Een aparte wrakingskamer moet zich nu over dit verzoek buigen. Dat gebeurt misschien nog donderdagmiddag, maar waarschijnlijk wordt het vrijdag.

Wilders’ advocaat Geert-Jan Knoops heeft diverse argumenten aangevoerd waarom zijn cliënt vooringenomenheid van de drie raadsheren van het hof vreest. Zo heeft volgens het hof het Openbaar Ministerie (OM) gemotiveerd aangetoond waarom D66-voorman Alexander Pechtold niet wordt vervolgd voor zijn omstreden uitspraken over Russen in februari. ,,Wij hebben juist betoogd dat dat níet is gemotiveerd”, aldus de raadsman. ,,Dat is een essentieel punt van de verdediging.”

,,Het hof geeft blijk van vooringenomenheid om Wilders de mogelijkheid te ontzeggen nader onderzoek te doen naar de redenen van het OM om Pechtold niet te vervolgen”, aldus Knoops. Wilders wil die informatie gebruiken voor de verdediging in zijn eigen zaak.

Wilders zei tegen het hof dat hij ,,op zijn minst had verwacht” dat hij een eerlijk proces zou krijgen. Onderdeel daarvan voor hem is een onderzoek naar de vervolgingscriteria die zijn gehanteerd bij de beslissing Pechtold niet te vervolgen. ,,U bindt onze handen op onze rug”, aldus de PVV-voorman tegen de gewraakte rechters. ,,Daarmee kun je moeilijk zwemmen.”