Zemblajournalist niet welkom in UMC Utrecht

Zemblajournalist Ton van der Ham is een jaar lang niet welkom bij het UMC Utrecht. Hij kreeg de officiële ontzegging donderdag op de deurmat.

Het ziekenhuis zegt de maatregel te hebben genomen omdat Van der Ham na een lezing in het ziekenhuis op 13 april ongevraagd met een camera in het ziekenhuis was gaan lopen en mogelijk ongevraagd patiënten en medewerkers op beeld kon opnemen.

De journalist was die dag in het ziekenhuis vanwege een lezing van een terminaal zieke vrouw, Adrienne Cullen. Zij is slachtoffer van een medische misser en gaf de lezing samen met de medici die haar in de tijd van die misser behandelden. Volgens Zembla had zij de journalist gevraagd erbij te zijn. Het ziekenhuis wilde dat hij niet ongevraagd filmde op ziekenhuisterrein en er ontstond een discussie met de perswoordvoerder. Van der Ham werd uiteindelijk aangehouden.

Het ziekenhuis benadrukt dat de journalist in geval van nood, ook met betrekking tot zijn directe omgeving, altijd welkom is in het ziekenhuis.