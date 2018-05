BN’ers levende standbeelden voor KWF

Arjen Robben, Peter R. de Vries en Anita Witzier zijn op 29 mei anderhalf uur lang levende standbeelden op het Waagplein in Alkmaar. Tijdens de benefietshow ‘Nederland staat op tegen kanker’ werven ze op deze manier donateurs voor KWF Kankerbestrijding.

Robben transformeert tot volksheld Johan Cruijff, die twee jaar geleden overleed aan longkanker. Peter R. de Vries transformeert tot Antoni van Leeuwenhoek, de ontdekker van de microscoop. Anita Witzier kruipt in de huid van koningin Wilhelmina. Die richtte in 1949 KWF Kankerbestrijding op met het ‘Nationaal Geschenk’ van 2 miljoen gulden, dat zij voor haar Gouden Regeringsjubileum ontving. Sindsdien is de overlevingskans gestegen van 25 procent naar 64 procent.

Caroline Tensen presenteert de live tv-show die te zien is bij AVROTROS op NPO 1. Er zijn optredens van Caro Emerald, Gerard Joling, Maan en Romy Monteiro.

Marlijn Weerdenburg, Ruud Feltkamp, René Froger, Bert van Leeuwen en Koert-Jan de Bruijn komen in actie tijdens de sponsorloop Rennen tegen kanker.