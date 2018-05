‘BZ volgt situatie Cuba op de voet’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zoekt uit of er Nederlanders betrokken zijn bij de vliegtuigcrash op Cuba. Het ministerie volgt de situatie op de voet, twittert het departement.

Over de nationaliteit van de passagiers zijn nog geen mededelingen gedaan. Het toestel, een Boeing 737, was met circa 114 inzittenden op weg van de Cubaanse hoofdstad Havana naar Holguin aan de Cubaanse noordkust. De bemanning was Mexicaans, het toestel was geleased van een Mexicaans bedrijf.

De Cubaanse televisie meldde dat meer dan honderd inzittenden de vliegramp niet hebben overleefd.