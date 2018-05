‘Holleeder niet in nauw door tapes Astrid’

Willem Holleeder is vrijdag niet in het nauw gekomen tijdens het getuigenverhoor van zijn zus Astrid. De nieuwe bandopnamen van gesprekken met haar broer, die ze na de start van het proces aanbracht bij justitie, bevatten niet het explosieve materiaal dat ze zelf vooraf had aangekondigd. ,,Niets nieuws onder de zon”, constateerde Holleeders raadsman Sander Janssen na afloop.

Van enige invloed op het proces is volgens hem geen sprake. ,,Berichten als zou ‘de genadeklap’ worden gegeven zijn onzin.” De verklaringen van Astrid Holleeder zijn volgens hem net zo gemakkelijk belastend als ontlastend uit te leggen. ,,En dat zag je vandaag voortdurend terug in de rechtszaal.”