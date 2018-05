Horeca wil compensatie voor sluiting rookhok

Een plan om rookruimten te verbieden in de horeca, heeft grote impact op de sector. De horeca-ondernemers willen financieel gecompenseerd worden voor investeringen die ze hebben gedaan. Dat meldt Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vrijdag.

Vorige maand kondigde staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid aan dat hij rookruimten in de horeca in de komende twee jaar wil verbieden. Maar ondernemers willen dat deze termijn wordt opgerekt, of dat ze een financiële compensatie krijgen.

Volgens onderzoek van KHN is in de sector gemiddeld 12.500 euro geïnvesteerd in rookruimten, die zijn uitgerust met afzuiginstallaties. De rookruimten werden ingericht nadat in 2008 een rookverbod was geïntroduceerd in kroegen. Maar veel ondernemers zeggen dat de investering in de ruimten nog niet is terugverdiend.

Volgens KHN is compensatie nodig omdat de ondernemers niet hadden kunnen weten dat de regels zouden veranderen op het moment dat zij de investeringen deden, zo legt een woordvoerster van KHN uit. Volgens haar is er in de hele sector 70 tot 90 miljoen euro uitgegeven aan de rookruimten.

KHN legt de eisen binnenkort neer bij Blokhuis tijdens een gesprek over de voorgenomen plannen. Als hij daaraan niet tegemoetkomt, dan is het volgens de KHN-woordvoerder mogelijk dat er claims volgen. ,,Hoe die dan vorm moeten krijgen, beoordelen we pas als het zover is”, aldus de zegsvrouw.

Uit onderzoek van de brancheorganisatie blijkt dat 91 procent van de ondernemers met een rookruimte tegen de plannen van Blokhuis is. KHN verwacht dat een verbod op de rookruimtes leidt tot meer rokers op straat en dus geluidsoverlast.