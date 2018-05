Met zijn allen in de Pinksterfile

Het is vrijdagmiddag druk op de Nederlandse wegen. De verkeersdruk is ongelijk verdeeld, stelt de ANWB. In de Randstad verloopt de avondspits ,,relatief bescheiden. Maar in het midden en zuiden daarentegen….”, twittert de verkeersdienst.

Het is drukker dan normaal; vanwege het pinksterweekend gaan veel mensen er een paar dagen tussenuit. Naast het eigen land zijn Duitsland, België en Frankrijk populaire bestemmingen voor een korte vakantie, zegt de ANWB.

Ook zijn er ongelukken gebeurd waardoor mensen in de file terecht komen.

Er staat rond de 200 kilometer file totaal. Volgens de VID is dat ,,vrij druk, maar voor een pinksterspits niets bijzonders. Sterker nog: momenteel blijft het allemaal redelijk binnen de perken”.