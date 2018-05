‘Nekslag’ blijft nog uit in verhoor Astrid

Een bevelstructuur in de familie, een dictatoriale broer, ‘lievelingszussie’ Sonja die zich als een voetveeg liet behandelen en kinderen die met de dood werden bedreigd. De vierde verhoordag van Astrid Holleeder over de nieuwe tapes waar ze tijdens het proces mee over de brug kwam, brachten vrijdagochtend nog niet de ‘nekslag’ die zij eerder aankondigde. Wel versterkte de ondervraging het beeld van de verhoudingen in de familie Holleeder.

Volgens Astrid Holleeder zoekt haar broer ,,altijd een rechtvaardiging om mensen in zijn hoofd te dissen. Hij zoekt een vijand. Dat komt uit onze jeugd. Ik heb het ook, maar ik weet het van mezelf. Hij niet.”

Als kinderen hadden de vier kinderen-Holleeder alleen elkaar, aldus Astrid, die bij vlagen emotioneel was. ,,We hadden eigenlijk geen ouders en waren heel close. Daarom is dit zo moeilijk. Wij zijn de enigen die elkaar vertrouwden. En nu verraden we hem.”

Het terughoren en -lezen van haar opnamen valt haar zwaar, zei ze, ,,omdat ik het vreselijk vind wat ik hem aandoe. Maar hij stopt niet. En niemand anders durft dit te doen. Iedereen is doodsbang.”

Ze wees daarbij op Peter la Serpe en Fred Ros, die in liquidatieproces Passage overliepen naar justitie en zelfs toen ,,niets over Wim durfden te zeggen. Zo’n Ros … Thomas van der Bijl heeft hem ingehuurd om Wim te vermoorden. Dat heeft Ros via-via aan Wim laten weten. Vervolgens kreeg Ros via-via de omgekeerde opdracht terug. Zo is het mij door Wim verteld.”

Kroegbaas Van der Bijl werd in 2006 geliquideerd. Het is een van de moorden waarvoor Holleeder in dit proces terecht staat.