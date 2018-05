Oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender zal niet worden vervolgd voor het beramen van een aanslag op officier van justitie Greetje Bos. Otto heeft een brief ontvangen waarin de officier van justitie schrijft dat er onvoldoende bewijs is voor de verdenking tegen hem.

Eind augustus maakte het Openbaar Ministerie bekend dat er een aanslag werd beraamd op de aanklager. Klaas Otto zou de opdracht hebben gegeven om haar te vermoorden.