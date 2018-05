Proces Holleeder verder met verhoor Astrid

Het megaproces tegen Willem Holleeder (59) gaat vrijdag verder met het inleidende verhoor van zijn jongere zus Astrid.

In de extra beveiligde gerechtsbunker in Osdorp draait het dan onder meer om tot nu toe onbekende bandopnamen die Astrid Holleeder stiekem maakte van gesprekken met haar broer. In totaal gaat het om zestien nieuwe opnamen, die volgens Astrid Holleeder niet lang geleden boven water zijn gekomen.

Het Openbaar Ministerie heeft gezegd fragmenten van de ‘Astrid-tapes’ te willen afspelen. De aanklagers wilden dat al eerder doen om De Neus ,,fris van de lever” te kunnen laten reageren, maar de rechtbank stak daar op aandringen van diens advocaten toen een stokje voor.

Tijdens haar eerste verhoordag in maart zei Astrid Holleeder dat ze de opnamen ooit had verstopt bij een kennis en dat ze bij een verhuizing waren opgedoken. Vlak na de start van het proces tegen haar broer in februari begon ze de tapes in etappes te overhandigen aan justitie. Op een ervan zou een gesprek staan dat De Neus de nekslag zou geven, vertelde zij toen emotioneel.

Willem Holleeder staat terecht omdat hij opdracht zou hebben gegeven voor vijf liquidaties, waarbij zes doden vielen en een man gewond raakte. Daarnaast is hij aangeklaagd voor poging tot moord. Hij ontkent alle beschuldigingen.