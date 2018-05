Vlogger krijgt werkstraf voor belediging

De vlogger voorheen bekend als Snapking heeft vrijdag van de rechter in Zwolle een werkstraf van veertig uur gekregen voor het vernederen van een jongen met het syndroom van Down.

De zaak draait om een filmpje van een paar seconden. Hierin pest de 21-jarige Tim van Teunenbroek uit Almere, eerder bekend als vlogger Snapking, in een supermarkt een jongen met het syndroom van Down. Die jongen liep boos en schreeuwend weg. Het filmpje belandde op internet. Huilend betuigde de vlogger vrijdag in de rechtbank spijt van het filmen.

Het is niet de eerste keer dat hij voor de rechter zat. Zo kreeg hij eerder taakstraffen en een maand cel voorwaardelijk voor mishandelingen en is hij veroordeeld voor openbare dronkenschap.