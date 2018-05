Bioscopen vieren verjaardag Annie M.G. Schmidt

Bioscopen in ruim vijftig steden in het land vieren dit weekend de geboortedag van Annie M.G. Schmidt (1911-1995). Ze tonen filmklassiekers van de hand van de schrijfster als Ja Zuster Nee Zuster, Abeltje, Minoes, Wiplala en Pluk van de Petteflet.

De vertoningen zijn te zien in een aantal onafhankelijke filmhuizen, maar ook bij bioscopen van Vue, Kinepolis en Pathé. Voor kinderen zijn er naast de film allerlei activiteiten.

Annie M.G. Schmidt werd geboren op 20 mei in 1911 en stierf op 21 mei in 1995. Ze is beroemd om haar kinderboeken als Jip en Janneke, Pluk van de Petteflet en Abeltje en kinderversjes als Dikkertje Dap en Het Beertje Pippeloentje. Daarnaast schreef ze onder meer liedjes, toneelstukken, musicals en radio- en televisiedrama.