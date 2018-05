Familie Ivana Smit wil hulp premier Maleisië

De nabestaanden van de eind vorig jaar overleden Ivana Smit hebben premier Mahathir Mohamad van Maleisië in een brief om hulp gevraagd bij het onderzoek naar de dood van het achttienjarige model. Rondom de dood van Smit zijn nog veel onduidelijkheden, de familie hoopt daarom dat de premier opheldering kan geven over het politieonderzoek.

De jonge vrouw overleed overleed op 7 december vorig jaar na een val van een balkon in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Zij was die nacht op bezoek bij een Amerikaans echtpaar. Op haar lichaam is letsel gevonden wat ze mogelijk al voor de val had opgelopen. Ook zijn er drugs in haar lichaam gevonden. Wat er precies is gebeurd, is nog altijd onduidelijk.

,,De familie wil graag het volledige politiedossier bekijken”, schrijft advocaat Sébas Diekstra namens de nabestaanden aan de nieuwe Maleisische premier. ,,Zodat ze niet langer met de ondraaglijke onzekerheid hoeven te leven dat niet alles is geprobeerd om de waarheid boven tafel te krijgen.”

Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft de zaak ook oriënterend in onderzoek. Of er daadwerkelijk een strafrechtelijk onderzoek gaat komen, is nog niet duidelijk.