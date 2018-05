Man aangehouden na verven haaientanden

Een 62-jarige man uit Waalwijk is aangehouden omdat hij in zijn woonplaats haaientanden op het wegdek aan het schilderen was. Een voorbijganger zag hem vrijdagavond met een pot witte verf en een kwast bezig op de Beethovenlaan. De man meldde dat hij de haaientanden aan het verven was omdat hij vond dat er veel te hard werd gereden. Hij was van plan dit op iedere hoek van de straat te gaan doen.

De politie hield de man aan voor vernieling van het wegdek. Hij bracht de nacht door in de cel en wordt nog verhoord.

Naast de haaientanden op de Beethovenlaan bleek hij de witte driehoeken ook op de Mendelsohnstraat en de Johann Straussstraat te hebben aangebracht. De gemeente heeft de beschilderingen inmiddels verwijderd.