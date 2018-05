Pieterburen vangt eerste huiler deze zomer op

Het zeehondencentrum in Pieterburen heeft de eerste huiler van deze zomer opgevangen. De pup werd vrijdag gevonden op het strand van Vlieland.

Er is geprobeerd het diertje 24 uur te observeren, maar ze bleek later verdwenen. Op datzelfde moment kwam een melding binnen van een pup 1,5 kilometer verderop en dit bleek hetzelfde dier te zijn. De zeehondpup is vermoedelijk door mensen opgepakt en verplaatst, wat veel stress veroorzaakt. Daarom is besloten tot opvang over te gaan. Het is een vrouwtje en ze heeft de naam Willie gekregen.

Zeehondencentra en de Waddenvereniging zijn onlangs een campagne begonnen: maak van een zeehondenpup geen wees. Daarmee willen de organisaties benadrukken hoe belangrijk rust en afstand is voor zeehonden in deze periode van het jaar. Zeehonden zogen hun pups drie tot vier weken voor de jongen op zichzelf aangewezen zijn. Deze intensieve zoogperiode is dus cruciaal voor een goede start van het leven van een zeehond, stelt het zeehondencentrum.