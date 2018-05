Streekvervoer Brabant, Zeeland, Veluwe staakt

Buschauffeurs van Arriva Brabant Oost, Hermes Zuidoost-Brabant, Connexxion Zeeland en Syntus/Keolis Veluwe staken zaterdag. In het streekvervoer vinden estafette-acties plaats om een betere cao af te dwingen. Buschauffeurs voeren in de examentijd alleen in het weekend actie, om de scholieren te ontzien.

Begin deze maand verlamden de stakers het streekvervoer al twee dagen met een landelijke staking. Om druk op de werkgevers te houden, blijven chauffeurs in estafettevorm het werk neerleggen. Zo werd vorige week dinsdag gestaakt in Twente, Utrecht, Arnhem en Nijmegen.