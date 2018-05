Bij een aanrijding tussen een auto en een hoogwerker op de Suurhoffbrug op de N15 bij Europoort zijn vier gewonden gevallen. Ze moesten allen overgebracht worden naar het ziekenhuis. De aard van de verwondingen is nog niet bekend.

Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. Politie en Rijkswaterstaat onderzoeken dat. Volgens Rijnmond Veilig waren drie van de vier gewonden, personen die aan het werk waren op de weg. De vierde is de bestuurder van de personenwagen.