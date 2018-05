Doetinchem zet maandag de spelers en de staf van De Graafschap in het zonnetje. In de middag worden de ‘Superboeren’ gehuldigd in het stadion De Vijverberg, in het bijzijn van burgemeester Mark Boumans.

Een woordvoerder van de Achterhoekse club verwacht tussen de 4000 en 6000 supporters bij de huldiging.

De Graafschap promoveerde zondag ten koste van Almere City FC naar de eredivisie.