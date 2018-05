Emmen huldigt gepromoveerde club

Een menigte supporters heeft de voetballers van FC Emmen toegejuicht op het Raadhuisplein in het centrum van de Drentse stad. De spelers werden gehuldigd en toegesproken door burgemeester Eric van Oosterhout. De club promoveerde zondag naar de eredivisie na winst in de finale van de play-offs tegen Sparta Rotterdam met 3-1.

Nadat de spelersbus was aangekomen bij het plein, kregen de voetballers allemaal een rood T-shirt met de tekst ‘FC Emmen naar de eredivisie 2017-2018!’. De duizenden fans zongen onder meer het clublied. Onder de supporters waren ook prominenten als commissaris van de Koning (en oud-staatssecretaris) Jetta Klijnsma (,,Alle Drenten leven mee”) en oud-burgemeester (nu gedeputeerde) Cees Bijl.

Eenmaal op het podium dansten en zongen de spelers en de technische staf net zo hard als de fans op het plein. Burgemeester Van Oosterhout sprak van ,,een fantastische club, fantastische trainers. We zijn trots en kopen allemaal een seizoenkaart!”.

Het is voor het eerst in de clubgeschiedenis dat FC Emmen gaat spelen op het hoogste niveau in Nederland.